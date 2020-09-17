نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليفة كارتيرون.. 3 مدربين كبار على طاولة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن المرشحين لتولي تدريب الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي فسخ عقده مؤخرًا مع النادي.

وقال عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "المرشحين لتدريب نادي الزمالك هم البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وهو المرشح الأقوى".

وأضاف:" المرشح الثاني هو الفرنسي سباستيان ديسابر، والاسم الثالث هو جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأبيض السابق، لكن استبعد التعاقد معه، والاتجاه نحو فيريرا أو ديسابر".

وأكمل: "الأهلي والزمالك ناديين كبيرين، ولا يتأثران برحيل أي لاعب أو مدرب مطلقا".