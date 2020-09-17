الأهلي ضد المقاصة.. الحكام تفاضل بين الحنفي ومحمد عادل لإدارة اللقاء

ويلتقي النادي الأهلي مساء السبت المقبل، فريق مصر المقاصة على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويعول المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر فى حسم بطولة الدورى بعدما تأجل التتويج للجولة القادمة بعد التعادل السلبى مع الاتحاد السكندرى فى اللقاء الذى جمعهما في الجولة 27 من عمر البطولة. ويواجه الأهلى أزمة غيابات بعد إصابة ياسر إبراهيم بفيروس كورونا قبل لقاء الاتحاد السكندرى كما تعرض رامى ربيعة مدافع الفريق للإصابة بشد فى العضلة الخلفية بينما يغيب محمود متولي مدافع الفريق عن الملاعب لمدة تسعة أشهر تقريبًا لإصابته بقطع فى الرباط الصليبى كما يفتقد الفريق خدمات أحمد فتحى فى مباراة مصر المقاصة بسبب الطرد فى لقاء الاتحاد.

ويتصدر المارد الأحمر ترتيب جدول الدوري المحلي برصيد 72 نقطة فيما حل الزمالك فى مركز الوصيف برصيد 55 نقطة وبيراميدز فى المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

تفاضل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، بين الثنائى الدولى محمد عادل ومحمد الحنفي لإختيار أحدهما من أجل إدارة مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقرر إقامتها بعد غد السبت فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.