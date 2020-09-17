الأهلي ضد المقاصة.. الحكام تفاضل بين الحنفي ومحمد عادل لإدارة اللقاء

ويعول المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر فى حسم بطولة الدورى بعدما تأجل التتويج للجولة القادمة بعد التعادل السلبى مع الاتحاد السكندرى فى اللقاء الذى جمعهما في الجولة 27 من عمر البطولة.
ويواجه الأهلى أزمة غيابات بعد إصابة ياسر إبراهيم بفيروس كورونا قبل لقاء الاتحاد السكندرى كما تعرض رامى ربيعة مدافع الفريق للإصابة بشد فى العضلة الخلفية بينما يغيب محمود متولي مدافع الفريق عن الملاعب لمدة تسعة أشهر تقريبًا لإصابته بقطع فى الرباط الصليبى كما يفتقد الفريق خدمات أحمد فتحى فى مباراة مصر المقاصة بسبب الطرد فى لقاء الاتحاد.
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