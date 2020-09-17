سواريز يصل إيطاليا للكشف الطبي للانضمام الى يوفنتوس.. فيديو

وصل منذ قليل، المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة إلى إيطاليا لإجراء الكشف الطبي في نادي يوفنتوس.

كان الهولندي رونالدو كومان المدير الفني لفريق برشلونة أبلغ لويس سواريز أنه ليس ضمن خططه للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يوقع لويس سواريز على عقود انضمامه إلى يوفنتوس لمدة 3 مواسم، عقب اجتيازه الكشف الطبي، حسبما أشارت تقارير صحفية.

كانت تقارير أشارت ايضا أن لويس سواريز اشترط الحصول على راتب الموسم المقبل بالكامل، من أجل الرحيل عن البلوجرانا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ لويس سواريز 28 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.