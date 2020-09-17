نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة جديدة في صفوف الهلال السعودي بفيروس كورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد نادي الهلال السعودي إصابة لاعبه المميز ياسر الشهراني بفيروس كورونا المستجد مساء أمس الأربعاء.
وتبين إصابة الشهراني بفيروس كورونا خلال الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق لجميع منتسبيه ليتأكد غياب اللاعب عن المواجهة أمام باختاكور الاوزبكي مساء اليوم الخميس في قطر ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وأشار الهلال إلى أن الشهراني خضع للعزل الطبي، وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ويتصدر الهلال المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية.
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