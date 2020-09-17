نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقبلة في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي مصر المقاصة يوم السبت المقبل 19 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وستلعب مباراة الأهلي ومصر المقاصة يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.
وستذاع مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي مصر المقاصة يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورت" ولكن لم يتم تحديد معلق اللقاء بعد.
ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة بينما يتواجد نادي مصر المقاصة في المركز السادس من جدول الدوري برصيد 36 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها كلا الفريقين.
إدارة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقبلة في الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.