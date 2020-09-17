نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب الجنوب بمدينة الوكرة مباراة نارية تجمع بين فريق الهلال ونظيره باختاكور، غدا الخميس الموافق 17 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.

واحتل الهلال حامل لقب الموسم الماضي صدارة المجموعة الثانية بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق باختاكور، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الإثنين الماضي علي ملعب الجنوب في قطر في إطار الجولة الثالثة من البطولة الآسيوية.

ويتواجدا الهلال وباختوكار في المجموعة الثانية رفقة كلا من؛ شباب الأهلي دبي الإماراتي، وشهر خودرو الإيراني.

موعد مباراة الهلال ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا:-

تذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sport 2 التابعة لشبكة bein sports؛ والمالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد ٩ نقاط، فيما يأتي باختاكور في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.