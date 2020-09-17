نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 لاعبين يجب أن تتابعهم في الدوري الألماني.. تعرف عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الدوري الألماني لكرة القدم من جديد، مساء غدًا الجمعة، عندما يلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب، مع شالكه، على ملعب "آليانز آرينا" ضمن افتتاحية الجولة الأولى من البوندزليجا.

وخلال السطور المقبلة نلقي نظرة على أفضل خمسة وجوه جديدة في «البوندزليجا» لمتابعتها عن كثب وباهتمام في موسم 2020-2021.

ليروي ساني - بايرن ميونخ

دفع بايرن ميونخ 45 مليون يورو ما يعادل 53 مليون دولار، لمانشستر سيتي الإنجليزي لإعادة ليروي ساني إلى الدوري الألماني، حيث يأمل الأخير في أن تكون مشاركته الأولى الجمعة على ملعب النادي البافاري أمام شالكه، الفريق الذي بدأ مسيرته معه.

تقع الكثير من الضغوطات على ابن الـ 24 عاما، في سعيه لإثبات علو كعبه وإمكاناته في فريق يعج بالنجوم حقق في الموسم المنصرم ثلاثية تاريخية وهي الدوري - الكأس - دوري أبطال أوروبا.

ويتوجب على ساني أن يدخل أكثر ضمن أجواء المباريات، خصوصا بعدما تحداه مدربه الجديد هانز فليك بالعمل أكثر على الناحية الدفاعية.

جود بلينجهام - بوروسيا دورتموند

بات اللاعب الدولي الإنجليزي ابن الـ 17 ربيعا أصغر هداف في كأس ألمانيا الإثنين بتسجيله هدفا من خماسية فريقه بوروسيا دورتموند في مرمى دويسبورج بعد انتقاله إلى الدوري الألماني قادما من برمنجهام سيتي في صفقة قدرت بـ 26 مليون يورو حيث أبهر لاعب خط الوسط رفاقه بفضل نضجه الكروي، وهو على عتبة بلوغ سن 18 عاما في يونيو المقبل.

هوانج هي تشان – لايبزيج

انضم المهاجم الكوري الجنوري إلى لايبزيج قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 15 مليون يورو، ويقع على كاهليه مهمة سد فراغ رحيل المهاجم تيمو فيرنر هذا الموسم إلى تشلسي الإنجليزي بعدما سجل 34 هدفا في الموسم المنصرم.

ينظر مدرب لايبزيج وسالزبورج السابق رالف رانجنيك إلى ابن الـ 24 عاما على أنه أحد أبرز المواهب المستقبلية في كوريا الجنوبية.

واكتفى هي تشان بتسجيل هدفين في 21 مباراة خاضها مع هامبورج من الدرجة الثانية خلال فترة إعارته موسم 2018- 2019 تعرض خلاله لإصابة، لكنه نفض الغبار عنه في الموسم الماضي، فسجل 16 هدفا ومرر 22 كرة حاسمة في 40 مباراة خاضها بقميص سالزبورج وفي طريقه لتحقيق ثنائية الدوري والكأس المحليين.

تألق في مسابقة دوري الأبطال الأوروبي في الموسم المنصرم، بتسجيله ثلاثة أهداف ومساهمته في خمسة آخرين في دور المجموعات، إلى جانب زميله المستقبلي في دورتموند هالاند، في مسيرة متألقة لفريق سالزبورج ضمن مجموعة ضمت ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

تاهيث تشونج - فيردر بريمن

تفادى بريمن الهبوط إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي، فعمد هذا الموسم إلى تدعيم نجاعته الهجومية بالتعاقد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنكليزي مع الجناح ابن الـ 20 عاما.

لم يتأخر الواعد الهولندي الدولي في منتخب ما دون 21 عاما المتحدر من جزيرة كوراكاو في البحر الكاريبي من هز الشباك بقميص بريمن.

وسار تشونج على خطى نجوم فريق مانشستر يونايتد السابقين أمثال الويلزي راين جيجز وبول سكولز والحالي ماركوس راشفورد، بنيله جائزة أفضل لاعب شاب في يونايتد موسم 2017-2018، كما اختير في الموسم التالي أفضل لاعب ضمن التشكيلة الرديفة.

منحه المدرب النروجي أولي جونار سولسكاير فرصة ارتداء قميص الفريق الأول وذلك في النصف الثاني من موسم 2018-2019، على أمل أن يصبح لاعبا أساسيا مع بريمن هذا الموسم وأن يستهل مبارياته في الدوري أمام هرتا برلين السبت.

رينير - بوروسيا دورتموند

انضم البرازيلي رينير جيسوس كارفاليو صاحب الـ 18 عاما إلى دورتموند من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة لمدة عامين من أجل تدعيم الخط الهجومي للنادي الألماني.

يتنافس المهاجم الدولي في منتخب ما دون 23 عاما مع يوليان براندت والأميركي جيوفاني راينا (17 عاما) على دور في الملعب إلى جانب القائد ماركو رويس العائد من الإصابة.

ارتدى رينير قميص فريقه الجديد للمرة الأولى في كأس المانيا في مباراة انتهت بخماسية أمام دويسبورج بدخوله في الشوط الثاني بديلا للإنجليزي جادون سانشو.