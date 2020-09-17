نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف مفاجأة مدوية عن كارتيرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة عن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، والذي قرر الرحيل بشكل مفاجئ. وكان كارتيرون فاجأ الجميع في الزمالك وأعلن رحيله مشيرا إلى أنه يفتقد للشغف مع الفارس الأبيض. وقال أحمد أمير مرتضى منصور في تصريحات إذاعية اليوم: "قرار كارتيرون مثل صدمة كبيرة لنا لكنه فضل العرض الأكبر". وتابع: "كارتيرون أبلغ أمير مرتضى بالرحيل في وقت متأخر وقال له إنه قرر فسخ عقده مع الزمالك". واختتم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "باتريس كارتيرون سيتقاضي في فريقه الجديد راتب أكبر من راتبه مع الفارس الأبيض 8 مرات".

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