القاهرة أو برج العرب.. الجبلاية تخاطب الأمن بشأن ملعب مباراة منتخب مصر وتوجو

يفاضل مسؤلى اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة بين ملعبي استاد القاهرة وبرج العرب من أجل استضافة مباراة منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدرى أمام توجو فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

كان الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" قرر إقامة مباراتىّ الجولتين الثالثة والرابعة للمنتخبات المشاركة بتصفيات الكان فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

وخاطبت الجبلاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بإقامة مباراة مصر أمام توجو أحد يومي 12 أو 13 نوفمبر القادم على أن تقام المباراة الثانية فى توجو أحد يومي 16 أو 17 من الشهر ذاته.

ومن المنتظر قيام مسئولى الجبلاية بمخاطبة الجهات الأمنية من أجل إقامة مباراة مصر وتوجو على أحد ملاعب استاد القاهرة أو برج العرب فى الإسكندرية من أجل إرسال الموافقة الى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر الأول إلى توجو بطائرة خاصة لخوض المباراة الثانية أمام نظيره المنتخب التوجولى فى إطار تصفيات امم افريقيا بالكاميرون 2021.