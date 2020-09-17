هل تؤجل مباراة الزمالك والحرس قبل لقاء الرجاء المغربي ؟ .. اتحاد الكرة يجيب

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مصير تأجيل مباراة نادى الزمالك أمام حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 12 أكتوبر القادم فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كان مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور أعلن عن رفض خوض مباراة حرس الحدود يوم 12 أكتوبر المقبل باستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ33 من منافسات بطولة الدورى الممتاز وذلك بسبب برنامج تحضيرات الفريق لمواجهة الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 من الشهر ذاته.

قال المصدر ذاته أن اللجنة الخماسية المؤقتة فى الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني ولجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي حريصون على دعم ومساندة الفرق المصرية المشاركة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

أشار إلى أن فور إرسال إدارة نادى الزمالك مخاطبات من أجل تأجيل اللقاء سوف يتم دراسة الموقف من قبل لجنة المسابقات بما يتوافق مع مصلحة الأندية المصرية وبما لا يؤدي إلى إرباك حسابات مواعيد جدول الدورى الممتاز.

شدد على أن تأجيل مواعيد مباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من شهر سبتمبر الجارى إلى أكتوبر المقبل من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" منح الجبلاية وإدارة المسابقات فرصة كبيرة وأريحية فى إنهاء جدول الدورى المحلي وترتيب الأوراق الخاصة بأية مباريات مؤجلة إلى جانب كأس مصر.