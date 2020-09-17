علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي المصري البورسعيد، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الممتاز.

جاء التشكيل كتالي:

حراسة المرمى: احمد مسعود

خط الدفاع: مصطفى طيارة، أحمد شوشة، عبدالرحمن زين، بهاء مجدي

خط الوسط: : فريد شوقي، عمرو موسى، عمر كمال، زياد فرج، مفتاح طقطق

الهجوم: أوستين أموتو