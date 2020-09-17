أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي طلائع الجيش، التشكيل الرسمي للفريق ل مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. ويدخل طلائع الجيش مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولة، خالد سطوحي، علي الفيل ومحمد ناصف. خط الوسط: عمرو نجيب، إينجونجا ومحمد شحاتة. الهجوم: عمار حمدي، كريم طارق وناصر منسي. بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أشرف، أحمد كابوريا، أحمد داوودا، مصطفى محمود، عمرو جمال، أحمد سمير، أحمد هاني، كيفين موهيري ومحمود عاطف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم طارق وناصر منسي يقودان هجوم طلائع الجيش لمواجهة المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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