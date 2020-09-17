كوابيس بارتوميو لا تنتهي .. 3 أزمات جديدة تواجه رئيس برشلونة

ويستعرض " دوت الخليج" 3 أزمة جديدة تواجه جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة:
1- أزمة سحب الثفة:
قامت جماهير نادي برشلونة بالتوقيع على أكثر من 18 ألف استمارة لسحب الثقة من جوسيب بارتوميو رئيس النادي.
يأتي هذا بسبب الأداء الكارثي للفريق خلال الموسم الماضي وفشل الفريق في حصد أي بطولة سواء محلية أو قارية، بالإضافة إلى الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4 - 2.
الصفقات الفاشلة التي أبرمهما برشلونة مؤخرا مقابل مبالغ ضخمة، أحد أبرز أسباب رغبة جماهير البلوجرانا في رحيل بارتوميو.
2- أزمة الصفقات:
حتى الآن لم يبرم برشلونة أي صفقات سوبر، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها، نتيجة تفشي فيروس كورونا.
كومان أبلغ مؤخرا أعلن مؤخرا أن برشلونة لا يملك سيولة مالية لشراء ديباي مقابل 30 مليون يورو، وأن النادي يتوجب عليه بعض اللاعبين من أجل اتمام الصفقة.
برشلونة بحاجة إلى إجراء عدة صفقات سوبر من أجل دعم صفوف الفريق لتجنب فضيحة الموسم الماضي.
3- أزمة كومان:
أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة شبح الغياب عن برشلونة في افتتاح الموسم الجديد.
ووفقا للتقارير فإن كومان قد يغيب عن أول مباراة رسمية له مع برشلونة، بسبب عدم سداد مجلس إدارة البلوجرانا كافة مستحقات كيكي سيتي.
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