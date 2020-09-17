نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وصول كارتيرون إلى التعاون السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي التعاون السعودي منذ قليل وصول المدير الفني السابق لنادي الزمالك، باتريس كارتيرون إلى المقر الخاص بالفريق في قطر والذي يخوض خلاله منافسات دوري أبطال آسيا.

وكان باتريس كارتيرون قرر فسخ عقده مع الزمالك بشكل مفاجئ والرحيل إلى التعاون السعودي في مفاجأة مدوية نزلت كالصاعقة على جماهير الفارس الأبيض.

وكان كارتيرون حقق مع الزمالك السوبر المصري والسوبر الإفريقي وقاد الأبيض للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما أنه يحتل وصافة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن نادي التعاون عبر موقعه الرسمي وصول كارتيرون من أجل قيادة الفريق حيث تنتظره مباريات دوري أبطال آسيا.