نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وصول كارتيرون إلى التعاون السعودي في المقال التالي
وكان باتريس كارتيرون قرر فسخ عقده مع الزمالك بشكل مفاجئ والرحيل إلى التعاون السعودي في مفاجأة مدوية نزلت كالصاعقة على جماهير الفارس الأبيض.
وكان كارتيرون حقق مع الزمالك السوبر المصري والسوبر الإفريقي وقاد الأبيض للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما أنه يحتل وصافة الدوري المصري الممتاز.
وأعلن نادي التعاون عبر موقعه الرسمي وصول كارتيرون من أجل قيادة الفريق حيث تنتظره مباريات دوري أبطال آسيا.
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