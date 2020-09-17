نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة من الأندلس.. برشلونة يخسر صفقة العقرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نادي إشبيلية يستعد لحرمان برشلونة من صفقة مدوية قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " ماركا " فإن النادي الأندلسي يسعي إلى أغلاق الباب في وجه برشلونة في التعاقد مع مدافعة جيوليس كوندي لخلافة أومتيتي.

ويسعي لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية بٱبقاء المدافع الفرنسي خلال الموسم المقبل من أجل حصد مركز مميز في الليجا للظهور في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن جهته لا يرغب كوندي ايضا في مغادرة ٱشبيلية حيث يري اللاعب صاحب الـ 21 عام انه غير مستعد لخوض تجربة جديد في الوقت الحالي خاصة بعد ضمان مركز أساسي مع فريقه.

يذكر أن كوندي كان له دور فعال في فوز إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي على حساب إنتر ميلان الإيطالي في الموسم الماضي.