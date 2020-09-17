نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك (2).. باتشيكو بطل فيلم "الهروب" من القلعة البيضاء و"عاطل" منذ 3 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طُرح بقوة اسم المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك على مائدة ترشيحات إدارة القلعة البيضاء لتولي قيادة الفريق خلال المرحلة القادمة خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويأتي ترشيح "باتشيكو" لخلافة كارتيرون نظرًا لمعرفة المدرب البرتغالي بالكرة المصرية بحكم تجربته السابقة مع الزمالك عام 2014، بالإضافة لخبرات التدريبية الكبيرة حيث قاد عدة أندية في البرتغال وخارجها خلال مشواره التدريبي، كما يتشابه أسلوب وطريقة لعبه مع أسلوب المدرب الفرنسي.

تجارب عديدة وبطولة وحيدة في مسيرة باتشيكو

باتشيكو من مواليد 22 فبراير 1958 يبلغ عمره 62 عامًا، بدأ مسيرته التدريبية مع فريق باسوش دي فيريرا البرتغالي عام 1992 وحتي 1994، قبل انتقاله لقيادة فريق ريو آفي، ثم تولي تدريب فريق ينياو لاماس من 1995 وحتي 1996، ثم قاد فريق فيتوريا جيماريش لمدة عام حتي 1997.

استمر باتشيكو في البرتغال وتولي قيادة فريق بوافيستا عام 1997 وبقي معه لمدة 6 سنوات وحقق مع الفريق لقب بطولة الدوري البرتغالي موسم 2000 – 2001 وهي البطولة الوحيدة في مسيرته التدريبية، وصعد بالفريق للدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2002 – 2003.

انتقل المدرب البرتغالي عام 2003 لتدريب فريق ريال مايوركا الإسباني ولكنه رحل بعد أشهر قليلة وعاد مجددا لتدريب بوافيستا واستمر معه عام، ثم تولي تدريب جيماريش عام 2005، وعاد بعدها في ولاية ثالثة بفريق بوافيستا عام 2006 واستمر معه لمدة عامين، انتقل بعدها لتدريب فريق بيلينينسيس البرتغالي.

وفي عام 2009 كان على موعد مع أولي تجاربه التدريبية العربية حيث تولي قيادة فريق الشباب السعودي واستمر معه عام واحد حتي 2010، وبعد رحيله انتقل للدوري الصيني ودرب فريق بكين سينوبو جوان في الفترة من 2011 إلي 2012.

أرقام المدرب البرتغالي مع الزمالك

في عام 2014 حضر إلي مصر وتولي تدريب فريق الزمالك ولم يستمر معه سوي أشهر قليلة وقاد الفريق الأبيض في 12 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة أمام الأهلي، سجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 7 أهداف، وحصد 29 نقطة مع الفريق بالبطولة المحلية.

الهروب من جحيم مرتضى منصور

دخل باتشيكو في عدة مشاكل وأزمات مع مرتضى منصور خلال قيادته لفريق الزمالك، واشتكي من تدخل رئيس القلعة البيضاء في عمله، بالإضافة لسوء معاملة رئيس النادي له خلال قيادة الفريق، ولم ينسي أحدًا واقعة توبيخ رئيس الزمالك له أمام اللاعبين بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري، ما أشعل غضب المدرب وقتها.

كما هاجمه مرتضى منصور بقوة عبر وسائل الإعلام بسبب اشراكه لمؤمن زكريا في المباريات الأخيرة مع الزمالك، مما تسبب في رفع قيمته التسويقية وفوت على النادي فرصة التعاقد معه بشكل نهائي وانتقاله للغريم النادي الأهلي، كل ذلك دفع باتشيكو للرحيل بشكل مفاجئ عن الزمالك وفسخ تعاقده مع النادي.

فشل كبير بعد الرحيل عن الزمالك

بعد رحيله عن الزمالك تولي باتشيكو تدريب فريق الشباب السعودي عام 2015 ولكن لم يستمر معه سوي شهرين ورحل سريعا بسبب سوء النتائج، حيث قاد الفريق في 10 مباريات، فاز في مباراة وحيدة وخسر 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا، واستقبلت شباكه 18 هدفا.

انتقل المدرب البرتغالي لقيادة فريق تيانجين تيدا الصيني عام 2016 وقاد الفريق في 21 مباراة فاز في 6 مباريات وخسر 10 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، ورحل عن تدريب الفريق في 30 مايو 2017 ولم يتولي بعدها تدريب أي فريق حتي الآن.