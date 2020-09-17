نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل مثير للبلاستيك مع الإتصالات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البلاستيك على ملعبه أمام نظيره، فريق، المصرية للاتصالات بهدفين لكلا الفريقين، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف دوري القسم الثالث فى العاشر من الشهر المقبل.
أحرز هدفين البلاستيك كلا من خالد عبد الناصر ومحمد الفيل، بينما أحرز هدفين الاتصالات أحمد سعد (سوكسوك) وحسام أحمد.
ويستعد البلاستيك لمواجهة سرس الليان ودياً الأحد المقبل على ملعب البلاستيك.
ويحتل الاتصالات وصافة المجموعة الخامسة برصيد 56 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الدخان المتصدر، كما يتواجد البلاستيك وصافة المجموعة السادسة برصيد 45 نقطة.
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