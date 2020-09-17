فاضل على الحلو دقة| 3 سيناريوهات لتسليم اتحاد الكرة درع الدوري للأهلي

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر نظيره فريق مصر المقاصة بعد غد السبت فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدوري الممتاز.
نقطتان فقط تفصل المارد الأحمر عن التتويج بلقب الدوري المحلي رقم 42 وإضافته إلى دولاب البطولات الخاص به فى القلعة الحمراء بالجزيرة.
حلم التتويج بلقب الدورى فى موسم اتسم بالضباب بعد جائحة فيروس كورونا التى ضربت العالم بأسره نتج عنها توقف المسابقات فى دوريات العالم أجمع.
الأهلي يمنى النفس في اقتناص الثلاث نقاط أمام الفريق الفيومي لكنه يصطدم بطموح المقاصة بقيادة إيهاب جلال والصحوة التي انتابت صفوف الفريق فى الآونة الأخيرة التى تم ترجمتها إلى سلسلة من الانتصارات المحلية.
دوت الخليج يسلط الضوء على ٣ سيناريوهات لتسليم اتحاد الكرة درع الدوري للأهلي.
سيناريو اللائحة
يتصدر المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 72 نقطة ويتبقى له خطوة واحدة تفصله عن اقتناص اللقب المحلي ونيل ثلاث نقاط من أجل حصد درع الدوري المحلي رقم 42.
ووفقا للائحة المسابقات لن يمنح النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز رقم 42 حتى فى حالة تحقيق الشياطين الحمر الفوز أمام نظيره مصر المقاصة بعد غد السبت.
لائحة المسابقات في اتحاد الكرة تنص على إلزام الفريق الفائز باللقب في الموسم الماضي بتسليم درع الدوري للجبلاية قبل إنتهاء المسابقة بـ 15 يوما.
ومن المقرر قيام مسئولى الجبلاية والشركة الراعية للاتحاد تسليم درع الدوري الممتاز عقب انتهاء البطولة المحلية فى أحد فنادق القاهرة الكبرى على غرار ما جرى فى الموسم الماضى.
سيناريو الملعب
كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه فى حال حسم النادي الأهلي لقب الدوري في مباراته أمام مصر المقاصة بعد غد السبت بالجولة الـ 28 فى الدورى الممتاز سيتم تسليم الأهلي درع البطولة في آخر مباراة على ملعب الأهلي كما هو الحال بمعظم المسابقات.
وتمسك مسئولو الجبلاية بضرورة الإنتظار لدى منح النادى الأهلي درع الدوري حتى المباراة الأخيرة وتسليم الدرع رقم 42 داخل الملعب وفقا للائحة المعمول بها داخل الجبلاية.
إلغاء الدورى
فى ظل جائحة فيروس كورونا في ربوع دول العالم وتعرض العديد من اللاعبين والاداريين إلى الإصابة تزداد المطالبات من جانب الرياضيين بضرورة إلغاء المسابقات المحلية حفاظا على سلامة عناصر المنظومة الرياضية الصحية.
وفي حال إلغاء الدوري المحلي لأي سبب من الأسباب الخارجة عن إرادة اتحاد الكرة والأندية يمكن للجبلاية منح درع المسابقة المحلية للنادى الأهلي باعتباره قد حسم البطولة قبل انتهائها بجولات عديدة.
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