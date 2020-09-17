فاضل على الحلو دقة| 3 سيناريوهات لتسليم اتحاد الكرة درع الدوري للأهلي

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر نظيره فريق مصر المقاصة بعد غد السبت فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدوري الممتاز.

نقطتان فقط تفصل المارد الأحمر عن التتويج بلقب الدوري المحلي رقم 42 وإضافته إلى دولاب البطولات الخاص به فى القلعة الحمراء بالجزيرة.

حلم التتويج بلقب الدورى فى موسم اتسم بالضباب بعد جائحة فيروس كورونا التى ضربت العالم بأسره نتج عنها توقف المسابقات فى دوريات العالم أجمع.

الأهلي يمنى النفس في اقتناص الثلاث نقاط أمام الفريق الفيومي لكنه يصطدم بطموح المقاصة بقيادة إيهاب جلال والصحوة التي انتابت صفوف الفريق فى الآونة الأخيرة التى تم ترجمتها إلى سلسلة من الانتصارات المحلية.

دوت الخليج يسلط الضوء على ٣ سيناريوهات لتسليم اتحاد الكرة درع الدوري للأهلي.

سيناريو اللائحة

يتصدر المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 72 نقطة ويتبقى له خطوة واحدة تفصله عن اقتناص اللقب المحلي ونيل ثلاث نقاط من أجل حصد درع الدوري المحلي رقم 42.