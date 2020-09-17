الرابطة تحسم حضور الجماهير في الموسم الجديد بالدورى الألماني

أعلنت رابطة الدورى الالماني عودة الموسم الجديد من بطولة البوندزليجا غدا بدون حضور الجماهير خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد. وحسب مانشره الحساب الرسمي لمسابقة الدورى الالماني فإن المباريات بالجولة الاولى ستقام بدون حضور الجماهير لحين التأكد من اتخاذ كافة خطوات الوقاية والاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. وينطلق الدورى الالماني غدا في تمام الساعة الثامنة والنصف بمواجهة فريق بايرن موينخ امام منافسه شالكه الالماني علي ان تقام باقي مواجهات الجولة الاولي يوم السبت. وكان بايرن ميونخ حقق لقب الدورى الالماني الموسم الماضي 2019-2020 كما حقق لقب بطولة دورى ابطال اوروبا.

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