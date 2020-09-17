إصابة نجم ريال مدريد قبل مواجهة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد، تعرض لإصابة قوية، دفعته إلى الغياب عن مباراة فريقه ضد ريال سوسيداد.
منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني، انطلقت في الثاني عشر من سبتمبر الجاري، دون مشاركة ريال مدريد في الجولة الأولى، بسبب خوضه منافسات دوري أبطال أوروبا، النسخة الماضية، حتى وقت متأخر، مما دفع رابطة الليجا إلى منحه عطلة أكبر، شأنه شأن برشلونة، أتلتيكو مدريد، وإشبيلية، للسبب نفسه.
ويلتقي نادي العاصمة الإسبانية مدريد، خصمه ريال سوسيداد، في العشرين من سبتمبر، في مباراة تقام على ملعب أنويتا.
وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن النجم إيدير ميليتاو، لن يتمكن من الدخول بقائمة المدير الفني زين الدين، التي تخوض مواجهة سوسيداد، بعدما شعر بانزعاجات عضلية في ساقه اليسرى.
الصحيفة أوضحت أن المدافع العملاق، تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الودية ضد خيتافي، حين انتصر الريال بسداسية نظيفة.
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