تحديد موعد انطلاق دورى الموسم الجديد لكرة اليد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد جدول مباريات دورى الرجال للموسم الجديد 2020-2021 حيث ينتقل الموسم الجديد يوم 27 سبتمبر مقسم علي مجموعتين.

حيث يلعب الزمالك في المجموعة الاولى والاهلي في المجموعة الثانية :

المجموعة الأولى: الزمالك – طلائع الجيش – هليوبوليس – الطيران – الجزيرة – سموحة – حدائق الأهرام – أسيوط الرياضي – بترول أسيوط.

المجموعة الثانية: الأهلي – سبورتنج – الأولمبي – المعادي – أصحاب الجياد – البنك الأهلي – الزهور – بورسعيد – الشمس.

ويقام الدورى بنظام الدور الواحد ويتأهل اول اربعة اندية في جدول ترتيب المجموعة الي دورى من دورين لتحديد البطل علي ان يكون الصعود الي هذا الدور بمجموع النقاط التى حصدها الفريق امام الفرق الصاعده معه .

والفرق التي لم تصعد تلعب دورى اخر من دورين لتحديد الفرق الاربعة الهابطه الي القسم الثاني .

جدير بالذكر ان موسم 2019-2020 يتبقي فيه جولتين نهائيتين بينما بطولة الكأس مازاتل في مرحلة نصف النهائي