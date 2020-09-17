نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يبدأ استعدادته مع ليفربول لمواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بدأ لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول استعدادته مع الفريق لمواجهة نظيره تشيلسي فى الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره تشيلسي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة.
يذكر أن نادي ليفربول افتتح البريميرليج بفوز صعب على حساب نظيره نادي ليدز يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.
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