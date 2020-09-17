نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بايرن ميونيخ على أعتاب ليفربول في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي رافينيا ألكانتارا نجم برشلونة الإسباني أصبح قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن النجم البرازيلي لا يتواجد ضمن خطط الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كومان وجه رسالة واضحة لرافينيا ألكانتارا بأنه خارج خططه عندما استبعده من الفريق في المباراتين الوديتين أمام جيرونا وخيمناستيكا.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم البرازيلي العائد من فترة إعارة إلى سيلتا فيجو ارتبط بالرحيل إلى ليدز يونايتد
الإنجليزي.
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