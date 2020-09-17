نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر مسؤولو النادي الأهلي على رحيل الثنائي الأجنبي جونيور أجاي وجيرالدو دا كوستا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب نهاية الموسم.
استقرار مسؤولو الأهلي على رحيل الثنائي بسبب تراجع مستوى اللاعب النيجيري منذ عودة النشاط الرياضي، بجانب عدم تقديم اللاعب الأنجولي أوراق اعتماده منذ الانضمام إليه في يناير ٢٠١٩.
ويسعى النادي الأهلي إلى التخلص من عدد من اللاعبين الأجانب، تمهيدًا لإبرام صفقات أخرى في الميركاتو الصيفي الحالي.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد السبت على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويتصدر الفريق الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة وتفصله فقط 3 نقاط عن التتويج باللقب.
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