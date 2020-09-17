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عمرو السولية لـ كهربا: على العهد يا أخويا

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نشر عمرو السوليه لاعب النادي الأهلي عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة صورة له مع صديقه محمود كهربا من تدريبات الفريق.

وعلق عمرو السوليه على الصورة قائلا "على العهد يا اخويا".

ويلتقي النادي الأهلي مساء السبت المقبل، فريق مصر المقاصة على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويعول المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر فى حسم بطولة الدورى بعدما تأجل التتويج للجولة القادمة بعد التعادل السلبى مع الاتحاد السكندرى فى اللقاء الذى جمعهما في الجولة 27 من عمر البطولة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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