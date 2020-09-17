المرور يتدخل لإنقاذه .. تعرض سيارة محمد صلاح لعطل مفاجئ

أعلنت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تعرض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لحادث بسيارته، خلال تواجده بالقرب من منطقة "نتسفورد" الأسبوع الماضي، وتمت مساعدته بواسطة خدمة مساعدة السيارات على الطرق.

وأكدت " صن " أن سيارة نجم ليفربول، حدث بها ثقب في إطار السيارة، عندما كان يقودها، وتدخلت دورية مرورية لإنقاذه.

وأضافت : " روب ريدجون أحد الأشخاص في دورية الخدمات المرورية البريطانية، ساعد اللاعب المصري على الصعود إلى شاحنة الإنقاذ، قبل إعادة السيارة وصلاح إلى منزله " .