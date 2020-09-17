أحمد سامي يشيد بأداء لاعبي سموحة أمام الجونة: سننهي الدوري فى مركز جيد

تحدث أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على فوز فريقه أمام الجونة في المباراة التي أقيمت أمس في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال سامي في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو أون سبورت: "سعداء بالفوز على الجونة، هو فريق قوي ويتميز بالسرعة ويملكون الكثير من الحلول داخل الملعب".

وأكمل: "اللاعبون كانوا أذكياء ومنظمون في تنفيذ التعليمات الفنية لنهاية المباراة".

وعن طموحاته مع نادي سموحة قال: "الأمر صعب الموسم الحالي، وهناك فرق كبيرة ترغب في تجنب الهبوط، سأفعل كل ما بوسعي لإنهاء مسابقة الدوري في مركز جيد".

جدير بالذكر أن أحمد سامي تولى المهمة الفنية لسموحة خلفا لحمادة صدقي، وقاد الفريق السكندري في مواجهتي الزمالك التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لمثلها، ولقاء الجونة الذي حسمه لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدف.