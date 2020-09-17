نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقفه من البقاء مع القلعة الحمراء خلال منافسات الموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن فتحي قد طلب البقاء داخل جدران القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ووقع أحمد فتحي على عقد لمدة 3 مواسم مع نادي بيراميدز بشكل رسمي، بعد عدم الوصول إلى اتفاق رفقة مسئولو النادي الأهلي حول البقاء مع الفريق والتجديد لفترة جديدة.

وأكد فتحي أنه لن اتواجد مع النادي الأهلي خلال منافسات الموسم المقبل، وسيرحل عن الفريق بشكل رسمي لاستكمال مسيرته رفقة نادي بيراميدز.

ويرتبط أحمد فتحي بعقد ممتد مع النادي الأهلي حتي نهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع أن يعلن بيراميدز الاعلان عن الصفقة في مؤتمر صحفي كبير نظرا لقيمة اللاعب تاريخيا مع النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وأكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن أحمد فتحي حصل على مقدم التعاقد، وسعيد بخطوته القادمة مع الفريق ،والنادي يعد له مؤتمر صحفي كبير يليق بتاريخه وقيمته الكبيرة.