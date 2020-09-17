نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاية بارتوميو مع برشلونة تقترب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الإطاحة بجوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني من مقعد رئاسة النادي أصبحت قريبة.

وأفادت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية بأنه بعد التدهور الكبير الذي حل على برشلونة في الفترة الماضية بالفشل الرياضي والسقوط الأخير أمام بايرن ميونخ بالإضافة إلى المشاكل الكثيرة التي تسبب فيها بارتوميو لعدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن عددًا من أعضاء وجماهير النادي بدأوا في الأيام القليلة الماضية حملة من أجل سحب الثقة من مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو وأطلقت الحركة على نفسها شعارا لها عنوانه (أكثر من مجرد حملة).

وأكدت الإذاعة الإسبانية أنه حتى صباح اليوم الخميس جمعت الحملة عدد من الأصوات 16,250 توقيع وتبقي 271 توقيع فقط على إنهاء المهمة.