نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمرد لاعبى العياط قبل استئناف القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد حسن، المدير الفني لفريق العياط، أحد أندية المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، بأن غالبية لاعبو الفريق ممتنعون عن أداء المران قبل استئناف القسم الثالث.

وقال مدرب العياط، أن الغالبية العظمى بالفريق عقودهم موسم واحد فقط، بجانب تواجدهم في أعمال أخرى، وانشغالهم عن التدريب، مما دفعهم للإنقطاع، رغم الحصول على 23 نقطة من 10 مباريات ليصبح رصيد الفريق 25 نقطة في المركز التاسع.

كما مجلس الإدارة تقديم شكوى ضد اللاعبين الممتنعين عن الحضور في اتحاد الكرة، واعطى الجهاز الفنى فرصة للاعبين للم شمل الفريق، ولعودة للمران.