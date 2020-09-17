نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل مثير لإتحاد الشرطة مع القومي وديا في المقال التالي
انتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين نظيفين، وفى الشوط الثاني عاد القومي للمباراة بتسجيله هدفين، وتقدم الشرطة مرة أخرى بهدف ثالث، قبل يدرك القومي التعادل قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.
حيث أحرز أهداف الشرطة كلا من إسلام عادل وممدوح رأفت (بيسا) وابراهيم سعيد، بينما أحرز أهداف القومي كلا من محمد ناصر (ميسي) ومحمود محمد "موزة" ومحمد السيد "بيبو".
ويستعد القومي لمواجهة التأمين الثلاثاء المقبل، على ملعب التأمين، ضمن استعدادات القومي لمواجهة الدخان.
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