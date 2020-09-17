نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوديات سلاح الترسانة قبل جولات الحسم بالقسم الثاني في المقال التالي
ويرصد "الفجر الرياضي" حصاد فترة الاعداد للشواكيش، في التقرير التالي:
عاد الترسانة للمران، عقب إجراء المسحات، ثم دخل الفريق معسكر مغلق في أحد فنادق برج العرب، تخلله عدد من اللقاءات الودية، حيث حقق خلالهم الفوز في مباراتين على ميدو للدهانات برباعية نظيفة سجلهما إيهاب فؤاد (هدفين) وهدف لكلاً من محمد كريسبو وطارق وطني، ثم الفوز على سبورتنج بثلاث أهداف مقابل هدف سحل أهداف الترسانة كلاً من محمود جبر، ووليد فوزي، وعمر طارق، بينما أحرز هدف سبورتنج الوحيد اللاعب النيجيري سراج الدين لاوال، وخسر امام فاركو بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد زغلول.
واصل الشواكيش مبارياته الودية بتعادلين متتاليين الأولى امام الشرطة بهدفين لكلا منهما، أحرز هدفين الترسانة محمد كريسبو وأحمد خالد، بينما أحرز هدفين الشرطة مصطفي عزت وحنس، وامام النجوم بهدف لكلا الفريقين، أحرز هدف الترسانة طارق وطني، وتعادل للنجوم محمود صابر، وفاز على البلاستيك بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفين الترسانة كلاً من إيهاب فؤاد ومحمد كريسبو، بينما أحرز هدف البلاستيك الوحيد اللاعب محمد فهمي (حماصة).
واختتم الفريق لقاءاته الودية بالخسارة امام منتخب السويس على ملعبه بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي منتخب السويس كلاً من حسن ياسين وشيكا، وجاء هدف الترسانة عن طريق إيهاب فؤاد.
ويتبقى للشواكيش خمس مباريات صعبة للغاية وشعارها "لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل البقاء بالقسم الثاني"، حيث يحل الشواكيش ضيفاً على بتروجيت، ثم يستضيف الزرقا على ملعبه، ثم يحل ضيفاً على القناة، ثم يستضيف النصر على ملعبه، ويختتم الترسانة الموسم بلقاء كوكاكولا.
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