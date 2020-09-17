الشرطة بـ تلاحقك.. كارتيرون يكشف مقلب الزمالك لـ تعطيل سفره للسعودية

وصف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك والحالي للتعاون السعودي، ما حدث معه في الزمالك بالعار وعدم الاحترافية.

وأكد كارتيرون أنه غاضب مما قال عنه انه سوء معاملة تلقاها من مرتضى منصور رئيس النادى، في اليوم الأخير له قبل السفر.

وقال كارتيرون خلال تصريحات صحفية: تقدمت باستقالتي من نادي الزمالك وجاء لى عرض التعاون، وتم تصوير الجلسة بيني وبين مرتضى منصور لإبلاغ الرأي العام وجماهير الزمالك بما حدث، ولم أعترض على ذلك الأمر".

وأضاف: تحدث معي مسئولو النادى، وقالوا إنني مدرب محترم، ورحلت بشكل محترم عن الفريق، وبالتالي أحضروا لي سائقا خاصا لتوصيلى للمطار .

وأوضح : في الطريق، أوقفني السائق قبل وصولنا للمطار، حيث اتصل به مسؤولو الزمالك وقالوا له أن يبلغني أن الشرطة في طريقها لاستيقافي، كل ذلك كان من أجل عدم لحاقي برحلتي لقيادة التعاون السعودي في دوري أبطال آسيا.

وأكمل : حجزت في فندق قريب من المطار وسافرت صباح اليوم بعد محاولة تعطيلى .

وأنهى تصريحاته : ما حدث معي شيء سيئ للغاية ولا يتناسب مع أساليب الاحتراف المتبعة في كل دول العالم والتي يحكمها العقود.

وكان المستشار مرتضى منصور، صرح بأن ما فعله كارتيرون غير احترافي وأنه "نط من الشباك" وهرب وأنه شخص غير مسؤول.