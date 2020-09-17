رئيس نادي منتخب السويس يطالب الجماهير بالوقوف بجانب الفريق لتحقيق حلم الصعود

أشاد محمد هلال رئيس نادي منتخب السويس بمستوي الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الاستعدادات لعودة منافسات دورى القسم الثاني بعد فترة توقف دامت لأكثر من 5 شهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد جاء ذلك بعد حضور رئيس النادي مباريات الفريق الأول لكرة القدم الودية أمام المريخ البورسعيدي والنوبة وكابيتال ستارز. وحرص محمد هلال علي حضور المباريات الفريق الودية الفترة الماضية ليدعمهم ومتابعة أمور الفريق عن كثب طبقا لتصريحاته عبر صفحته النادي الرسمية علي الفيس بوك. وطالب رئيس النادي خلال تصريحاته ضرورة التفاف الجماهير خلف فريق منتخب السويس الفترة المقبلة لتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز. ويحتل فريق منتخب السويس المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 25 نقطة بينما يحتل الصدارة فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة.

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