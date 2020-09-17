تياجو الكانتارا يوقع على عقود انضمامه لـ ليفربول 4 سنوات

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الاسباني تياجو الكانتارا وقع على عقود انضمامه لصفوف ليفربول الانجليزي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن تياجو الكانتارا وقع علي عقد يمتد مع ليفربول لـ 4 سنوات.

وأشارت الشبكة الى أن تياجو الكانتارا سيعلن عن تعاقده مع ليفربول غدا الجمعة صباحا.

يذكر أن رئيس نادي بايرن ميونخ قد أعلن اليوم عن رحيل تياجو لليفربول