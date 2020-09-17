ميسي كان قريبا من إنتر ميلان.. ما الذى منع إتمام الصفقة؟

تحدث رجل الأعمال الصيني ستيفن زهانج، رئيس مجلس إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، بشأن محاولة فريقه، ضم ليونيل ميسي من صفوف برشلونة، في وقت سابق.
وميسي، أرسل فاكسًا إلى إدارة ناديه، منذ أكثر من أسبوعين، أخبرهم خلاله، أنه سيرحل مجانًا باستغلال البند الذي يسمح له بفسخ العقد من طرف واحد، لكن النادي برئاسة جوسيب بارتوميو، أبلغه أن البند انتهت صلاحيته تمامًا، في يونيو الماضي، لذا لن يتمكن اللاعب من الرحيل سوى بكسر قيمة الشرط الجزائي، التي تقدر بـ700 مليون يورو، قبل أن يقرر اللاعب رسميًا، البقاء بين صفوف فريقه.
خلال أزمته، شددت تقارير صحفية على أن ميسي قد يرتدي قميص إنتر، خاصة أن العديد من مسؤولي الأخير، أصدروا تعليقات رسمية في هذا الشأن.
وأوضح ستيفن زهانج، رئيس مجلس إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، حقيقة المفاوضات السابقة، بقوله لصحيفة كورييه ديلا سيرا الإيطالية: "لم نفكر مطلقًا في التعاقد مع ميسي".
وأتم: "لدينا مسار معين نسير عليه، يتضمن تخطيطًا طويل الأمد، وسنعيد إنتر إلى سابق عهده على المستويين المحلي والدولي".
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