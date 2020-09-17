بيرنلي يعبر شيفيلد يونايتد ويتأهل للدور الثالث بكأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - صعد بيرنلي إلى الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه الصعب والمثير على شيفيلد يونايتد، 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1.

وتقدم شيفيلد يونايتد عن طريق ديفيد ماكجولدريك في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك بيرنلي التعادل عبر ماتي فيدرا في الدقيقة 67. وانتهت المباراة بالتعادل 1 / 1، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء التي ابتسمت لفريق بيرنلي الذي نجح في تنفيذ الركلات الخمس بنجاح، فيما أخفق شيفيلد يونايتد في ركلة منها كلفته بطاقة الصعود للدور الثالث. وتستأنف باقي مباريات الدور الثاني من المسابقة، اليوم الخميس، بمواجهتين تجمع الأولى وولفرهامبتون بضيفه ستوك سيتي، فيما يحل بورتسموث ضيفا على برايتون.

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