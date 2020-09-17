بسعادة بالغة| كارتيرون يوقع عقود تدريب التعاون السعودي بصفة رسمية.. صور

وقع الفرنسي باتريس كارتيرون، اليوم الخميس، على عقود تدريب نادي التعاون السعودي بصفة رسمية لمدة موسمين. ونشر حساب نادي التعاون على موقع تويتر، صورًا أثناء توقيع كارتيرون لعقود انضمامه لتدريب التعاون. وظهر كارتيرون بسعادة بالغة أثناء توقيع عقد تدريب نادي التعاون، بعد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك. وفسخ كارتيرون عقده مع نادي الزمالك أمس الاول، للانضمام لتدريب التعاون السعودي.

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