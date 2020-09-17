التعاون السعودي يفجر مفاجأة: لم نتفاوض مع كارتيرون إلا بعد فسخ عقده مع الزمالك

نشر نادي التعاون السعودي، بيانًا جديدًا لتوضيح إجراءات التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق.

وأكد التعاون في بيانه أنه لم يتفاوض مع كارتيرون إلا بعد معرفة النادي بفسخ تعاقد المدرب الفرنسي لعقده مع نادي الزمالك.

وأشار النادي أنهم كانوا يتفاوضون مع مدرب من شرق أوروبا، وأوقفوا المفاوضات فور معرفتهم بفسخ كارتيرون عقده مع الزمالك.

وشدد التعاون على احترامه لنظام التعاقدات والعلاقات مع الأندية وخاصة نادي الزمالك وأندية جمهورية مصر العربية، لما يجمع الدولتين من علاقات محبة وود وإخاء.

يذكر أن نادي التعاون أعلن أمس عن تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق لمدة موسمين.