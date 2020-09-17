وأكد التعاون في بيانه أنه لم يتفاوض مع كارتيرون إلا بعد معرفة النادي بفسخ تعاقد المدرب الفرنسي لعقده مع نادي الزمالك.
وأشار النادي أنهم كانوا يتفاوضون مع مدرب من شرق أوروبا، وأوقفوا المفاوضات فور معرفتهم بفسخ كارتيرون عقده مع الزمالك.
وشدد التعاون على احترامه لنظام التعاقدات والعلاقات مع الأندية وخاصة نادي الزمالك وأندية جمهورية مصر العربية، لما يجمع الدولتين من علاقات محبة وود وإخاء.
يذكر أن نادي التعاون أعلن أمس عن تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق لمدة موسمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعاون السعودي يفجر مفاجأة: لم نتفاوض مع كارتيرون إلا بعد فسخ عقده مع الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.