نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاستيلو سلاح بترول أسيوط في دوري الممتاز "ب" في المقال التالي
وشارك اللاعب في مباريات الموسم الحالي، قبل فترة التوقف، بسبب جائحة كورونا، ونجح في تسجيل 3 اهداف، وصناعة 5 أهداف.
ويعد كاستيلو، من مواليد 1994، ولعب منوقبل في صفوف بني مزار، ويشارك في مركز الجناح الأيمن، ويمتاز بالمهارة والسرعة.
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