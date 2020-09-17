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كاستيلو سلاح بترول أسيوط في دوري الممتاز "ب"

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أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني لفريق بترول أسيوط، بقيادة محمد عبد السميع، بتجهيز اللاعب محمد فرحات كاستيلو، من أجل إستكمال الموسم الحالي من دوري الممتاز "ب".

وشارك اللاعب في مباريات الموسم الحالي، قبل فترة التوقف، بسبب جائحة ، ونجح في تسجيل 3 اهداف، وصناعة 5 أهداف.

ويعد كاستيلو، من مواليد 1994، ولعب منوقبل في صفوف بني مزار، ويشارك في مركز الجناح الأيمن، ويمتاز بالمهارة والسرعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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