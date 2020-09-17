نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاستيلو سلاح بترول أسيوط في دوري الممتاز "ب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني لفريق بترول أسيوط، بقيادة محمد عبد السميع، بتجهيز اللاعب محمد فرحات كاستيلو، من أجل إستكمال الموسم الحالي من دوري الممتاز "ب".

وشارك اللاعب في مباريات الموسم الحالي، قبل فترة التوقف، بسبب جائحة كورونا، ونجح في تسجيل 3 اهداف، وصناعة 5 أهداف.

ويعد كاستيلو، من مواليد 1994، ولعب منوقبل في صفوف بني مزار، ويشارك في مركز الجناح الأيمن، ويمتاز بالمهارة والسرعة.