نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على استعدادات بترول أسيوط للمباريات المتبقية بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى فريق نادي بترول أسيوط بقيادة المديرالفني محمد عبدالسميع إستعداداته لعودة المباريات بالقسم الثاني، حيث خاض الفريق خمسة مباريات ودية، تمكن من الفوز علي فريق درنكة أحد اندية القسم الرابع بأسيوط بهدف نظيف، والفوز علي فربق طهطا برباعية مقابل هدف، وتعادل الفريق سلبيا في المباريتين التي خاضهما أمام فريق سوهاج، وخسرالفريق أمام نادي المنيا بهدف نظيف.

يحتل الفريق الأسيوطي المركز الخامس في المجموعة الأولي برصيد24نقطة،حيث خاض الفريق17مباراة، حيث تمكن من الفوز في 7مباريات،وتعادل في 3 مباريات،وتلقي الهزيمة في 7 مباريات، وأحرز الفريق 18هدفا، ومني مرماه ب21هدفا، ويعد مصطفى شلبي هداف الفريق برصيد 5 أهداف، ومحمد كاستيلو 3 أهداف

يقود الفريق جهاز فني مكون من،محمد عبد السميع مدير فني،وسيد حسن مدرب عام،ومحموددياب مدرب،وحسين علي مدرب حراس مرمي، ومحمود صبرة طبيب،وأحمدجلال أخصائي علاج طبيعي،وياسر سمير مدير إداري.