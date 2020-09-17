نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب جلال يقترب من قيادة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، من تولي القيادة الفنية لفريق بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد. واستقر مجلس إدارة بيراميدز على إقالة الكرواتي أنتي تشايتش المدير الفني من منصبه، بعد تراجع المستوى الفني واقتراب فقد المركز الثاني بالدوري. وكان هاني سعيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عقد جلسة خاصة مع جلال، خلال الأسابيع الماضية واتفق معه على تولي القيادة الفنية بالموسم الجديد. ويأتي قرار الفريق السماوي بالاتفاق مع جلال، بعدما ظهر بمستوى مميز مع الفريق الفيومي، وقاد الفريق لمراكز متقدمة بالمسابقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيهاب جلال يقترب من قيادة بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.