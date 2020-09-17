السفيران السويدي والكندي يكرمان لاعبة الأهلي هنا جودة

يان تيسليف، سفير السويد بالقاهرة، وجيس دانون، السفير الكندي، كرما هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، اليوم الخميس.

وأقيمت الاحتفالية بمنزل السفير السويدي بالزمالك، بالتعاون مع سفارة كندا، وذلك لتكريم أفضل الشخصيات «السيدات» بطلات التغيير لعام 2020. وكانت لاعبة الأهلي لتنس الطاولة هنا جودة، المصنفة الرابعة على العالم تحت 15 عامًا في تنس الطاولة من بين المكرمات، نظرًا لما قدمته من أرقام قياسية في تنس الطاولة محليًّا وعالميًّا خلال الفترة الماضية.