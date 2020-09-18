موعد أول مباراة رسمية لـ كارتيرون مع التعاون السعودي

ويقود كارتيرون اول مباراة مع فريق التعاون السعودي غدا الجمعة أمام فريق برسبوليس الايراني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء
ويحتل فريق التعاون المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة ج برصيد 6 نقاط متساويا مع لخويا صاحب المركز الثاني بينما يأتى برسبوليس في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويتذيل الترتيب الشارقة برصيد نقطة واحدة .
جدير بالذكر أن كارتيرون غادر نادي الزمالك المصري قبل انتهاء بطولة دوري ابطال افريقيا بعدما وصل الي نصف نهائي البطولة كما لم يحسم المركز الثاني في ترتيب الدورى المصري.
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