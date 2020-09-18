إبراهيموفيتش يقود ميلان للدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي بالفوز 2-0 على بطل أيرلندا

تأهل نادي ميلان الإيطالي، للدور الثالث من التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعد فوزه على شامروك روفرز الإيرلندي بهدفين نظيفين. افتتح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش التسجيل لميلان في الدقيقة 23، قبل أن يؤكد التركي هاكان تشالهانجلو تفوق فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67. ويلاقي نادي ميلان نظيره بودو من جلاتيمار في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للبطولة. يذكر أن ميلان تأهل للتصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز السادس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

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