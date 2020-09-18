محمود رزق: حزين لهذا السبب.. واحمد فتحي لم يتركني لحظة عقب الإصابة

كشف محمود رزق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، كواليس إصابته أمام النادي الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالاسكندرية ، فى إطار مباريات الدوري الممتاز.
وقال رزق في تصريحات لقناة الزمالك: "لمست الكرة قبل أحمد فتحي ولكنه صدم وجهي بدلا من الكرة عن غير قصد وشعرت بأن أنفي تحرك من مكانه. لم أشعر بشيء بعد ذلك، تعرضت لكسر في الأنف وكدمات في عظمة الوجه وخضعت لجراحة لمدة ساعة ونصف. أحمد الله بأنني لم أصب بكسر في عظمة الوجه".
مدافع الاتحاد واصل "أحمد فتحي بمثابة أخ أكبر لي بعيدا عن الكرة ولم يتركني لحظة بعد الطرد وجاء معي لغرفة الملابس، وحتى وقت العملية لم تكن تمر دقيقة دون أن يتصل ليطمئن علي".
وأتم "ما يقال عن أن الكرة ليست مخالفة وأنني من نزلت برأسي هو فقط المحزن في الأمر. التركيز على كون الكرة مخالفة أو لا دون الوضع في الحسبان صحة لاعب تعرض لإصابة خطيرة وأهله قلقون عليه هو ما أحزنني".
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