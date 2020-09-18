بعد التوقيع الرسمي .. كارتيرون يقود أول مران للتعاون السعودي

قاد الفرنسي باتريس كارتيرون لأول مرة مران التعاون السعودي بعد تركه للزمالك في مفاجأة مدوية.

والجدير بالذكر أن نادي التعاون السعودي كشف في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد لـ"السكري".

وقال التعاون في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إن النادي كان يفاوض مدربا من شرق أوروبا، قبل إيقاف المفاوضات بعد نشر وسائل الإعلام لخبر استقالة كارتيرون من تدريب الزمالك، وأن وكيل المدرب الفرنسي، أكد أنه يمتلك عروضا من 5 أندية أخرى للظفر بخدماته، لكنه فضل التعاون.

وأوضح النادي السعودي، أن إدارة النادي تقدمت بعرض رسمي له، وتحصل على الموافقة المبدئية من كارتيرون أمس الأربعاء، نظرا للحاجة الماسة للفريق في ظل مشاركته الحالية بدوري أبطال آسيا، وتم التوقيع المبدئي بعد التأكد بانتهاء علاقته بشكل رسمي وقانوني مع الزمالك.

وأضاف أن إدارة التعاون تشدد على التقدير والاحترام الكبيرين، الذي يكنه الفريق السعودي لجميع الأندية بصورة عامة ولنادي الزمالك وجماهيره بصورة خاصة، كما يؤكد النادي رفضه التام لما يتعرض له التعاون من تجاوزات بعد أن مارس حقه الطبيعي، وفقا لأنظمة الاحتراف.