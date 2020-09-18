حقيقة تمرد لاعبي العياط وامتناعهم عن حضور التدريبات

وأضاف المصدر أن لاعبي العياط لم يحصلوا على رواتبهم منذ يناير الماضي وأخذوا أكثر من وعد بصرف مستحقاتهم حتى توقف النشاط الرياضي في شهر مارس بسبب كورونا .
وأكمل المصدر أن لاعبي فريق العياط حاولوا أكثر من مرة التواصل مع مجلس الادارة لصرف المستحقات الا انهم لم يهتموا بالأمر حتى بعد عودة التدريبات .
ويحتل العياط المركز العاشر في جدول ترتيب المجموعة الخامسة "الجيزة" برصيد ١٠ نقاط.
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