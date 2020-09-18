بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك.. #فيريرا_جروس_يامرتضى يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فيريرا_جروس_يامرتضي بعد رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك بشكل مفاجئ. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏انجزوا مفيش وقت ‎#فيريرا_جروس_يامرتضي" و "‏الراجل دا يستحق العودة حتي لو هيكلفلك فلوس كتير ،، الراجل دا من اسباب عودة شخصية الزمالك القارية مرة اخري ،، رجعوا فيريرا عالأقل الكل متفق عليه وهيدعمه ‎#فيريرا_جروس_يامرتضي". وقال آخرون "‏عندما يعود الزمالك إلي مستواه المعروف يظهر الحجم الحقيقي لباقي الفرق الأخري .. جوسڤالدو ڤيريرا .. ‎#فيريرا_جروس_يامرتضي" و" ‏فيريرا وجروس من ضمن افضل مدربي العالم حسب تصنيف اليويفا ‎#فيريرا_جروس_يامرتضي ". واضاف اخرون" ‏‎#فيريرا_جروس_يامرتضي الأهم في اسرع وقت تكون الاداره مخلصه الموضوع دا ويبصوا لمصلحة الفرقه وبس" و" ‏فيريرا هو الحل ،، الوقت بيجري وعندنا افريقيا كمان شهر ‎#فيريرا_جروس_يامرتضي "

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