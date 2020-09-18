أكد كريم طارق لاعب طلائع الجيش أنه لا يتحدث في الوقت الحالي مع الأندية الراغبة في ضمه هذا الصيف، مشيرًا إلى أنه سيناقش العروض في نهاية الموسم.
وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال كريم طارق ردًا على تقارير ربطته بالأهلي والزمالك وبيراميدز :"لا أتحدث مع الأندية التي تريدني، أترك الأمر لوكيلي فقط".
وأضاف طارق :"تركيزي فقط في الملعب، أسعى لتقديم أداء جيد، لأن عملي فقط هو من سينقلني إلى ناد كبير".
وتابع لاعب الجيش :"بعد انتهاء الموسم ومساعدة طلائع الجيش على إنهاء الموسم في مركز متقدم، سنجلس ونتناقش في العروض المقدمة".
وأنهى كريم طارق :"أبعدت نفسي تمامًا عن أي أحاديث مع الأندية الأخرى أو مفاوضات حتى لا يتأثر الأداء في الملعب في المباريات المتبقية في الدوري".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم طارق يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.